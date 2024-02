Spălatul la mașina și alte treburi casnice zgomotoase te pot lăsa cu buzunarul gol. Amenzi usturătoare pentru nerespectarea programului de liniște Romanii care folosesc mașina de spalat risca amenzi de circa 1.500 de lei. Este vorba de programul de liniște pe care cei care locuiesc la bloc trebuie sa il respecte. In mod convențional orele de liniște sunt intre 22 seara și 6 dimineața și in intervalul orar 15 -17. Cei care spala haine și produc […] The post Spalatul la mașina și alte treburi casnice zgomotoase te pot lasa cu buzunarul gol. Amenzi usturatoare pentru nerespectarea programului de liniște appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

