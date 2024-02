Șoferii băuți sau drogați care au avut accident cu victime, nu vor mai putea conduce niciodată. Propunere aprobată de Senat Senatul a adoptat tacit, luni, un proiect initiat de deputati PNL, care propune anularea pe viata a permisului conducatorului auto daca acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieti omenesti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, transmite Agerpres. Potrivit unor date prezentate presei, in anul 2020, la nivel national, 740 de […] The post Șoferii bauți sau drogați care au avut accident cu victime, nu vor mai putea conduce niciodata. Propunere aprobata de Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

