Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a trimis o serie de propuneri pentru modificarea legii RCA, aflata in dezbatere la Senat, cele mai importante vizand modificarea sistemului bonus-malus, introducerea franșizei in asigurarea RCA, modificarea perioadelor de asigurare sau cuantumul amenzilor…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect al judetului Gorj, a fost prins, pentru a doua oara in cateva zile, in timp ce conducea fara permis. Barbatul a explicat ca nu vrea sa le dea agentilor permisul pentru ca „are peste doua milioane de kilometri parcursi”. Dan Ilie Morega, fost prefect al judetului Gorj,…

- Protestul transportatorilor a generat o prima victorie pentru industrie. Reprezentanții ASF au confirmat miercuri ca au ajung la un acord cu transportatorii și companiile de asigurari pentru schimbarea modalitații de calcul a polițelor RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a purtat mai…

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…

- Guvernul poate emite, in vacanța parlamentara, ordonante atat pentru modificarea Codului fiscal, cat si pentru modificarea Codului de procedura fiscala, dar si pentru reglementarea unor masuri in derularea Programului national de investitii „Anghel Saligny”. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti,…

- Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus la Senat un proiect de lege care prevede inasprirea unor pedepse pentru evaziunea fiscala și introducerea unor fapte noi care vor fi considerate evaziune fiscala. ”Scopul primordial al legii este recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului…

- Senatul a adoptat proiectul de lege prin care soferii condamnati ca au condus bauti sau drogati isi pierd dreptul de a redobandi permisul pe o perioada de pana la 10 ani. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati…