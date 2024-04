Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului, potrivit News.ro. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, se afla la volan in localitatea ieseana Scobinti, masina acestuia lovind…

- Fostul sef al Politiei Harlau, județul Iași, a fost prins baut la volan, dupa ce a lovit cu masina un alt autoturism, parcat. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, se afla la volan in localitatea ieseana Scobint. El a lovit un autoturism parcat dar si-a continuat deplasarea, fiind prins ulterior…

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega are un nou dosar penal dupa ce s-a urcat la volan desi are permisul retras si a lovit și o masina in Targu Jiu. Imagini cu Dan Ilie Morega au fost surprinse joi seara intr-o benzinarie din Targu Jiu. De acolo el a plecat spre casa, iar in […] The post Fostul prefect…

- Vin noi vesti proaste pentru șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a trimis o serie de propuneri pentru modificarea legii RCA, aflata in dezbatere la Senat, cele mai importante vizand modificarea sistemului bonus-malus, introducerea franșizei in asigurarea RCA, modificarea perioadelor…

- Scandal mare la o Primarie in județul Vaslui. Un scandal amoros a zdruncinat liniștea comunei Duda Epureni, viceprimarul Emanuel Dragunoiu fiind acuzat de un tanar din sat, Marian Zota, ca i-a spart casa. Barbatul susține ca alesul local ar intreține, de mai bine de un an de zile, o relație extraconjugala…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina pe care o conduceea a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes”. Accidentul s-a petrecut in localitatea Peleșul Mare, iar ISU Satu Mare a intervenit…