Stiri pe aceeasi tema

- Data de 1 Mai a devenit cunoscuta ca Ziua Internationala a Muncii, sarbatorita in prezent in numeroase tari, inclusiv in Romania. Totul a inceput in SUA, in 1886, cand muncitorii au cerut reducerea timpului de lucru. Aceasta este zi libera pentru majoritatea tarilor, informeaza Mediafax.

- Reducerea normei orare zilnice de lucru sta la originea semnificației zilei de 1 mai, de sarbatoare internaționala a lucratorilor. In anul 1872, circa 100 de mii de lucratori din New York, majoritatea din industria construcțiilor, au demonstrat, cerand reducerea timpului de lucru la 8 ore. Dar ziua…

- Avand in vedere importanța religioasa și tradiționala a Paștelui Ortodox, care cade in acest an pe 5 mai, iar aceasta data coincide cu una dintre cele mai raspandite sarbatori la nivel global, 1 mai, cunoscuta și ca Ziua Internaționala a Muncii, Guvernul a decis sa ofere o zi libera suplimentara pentru…

- Guvernul a hotarat sa mai ofere o zi libera angajaților Cum Paștele ortodox și 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii, pica anul acesta in aceeași saptamana, Guvernul a decis sa acorde inca o zi libera bugetarilor, și anume pe data de 2 mai. Astfel, romanii vor putea face punte intre zilele de sarbatoare…

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- Romania va fi unul dintre cei mai mari beneficiari ai Fondului Social pentru Clima, ceea ce va crea o oportunitate semnificativa de a reduce rata saraciei energetice la nivel național. Astfel, Romania va primi 9,25% (6 miliarde de euro) din pachetul de finanțare in valoare de 65 miliarde euro al Fondului…

- Premierul francez Gabriel Attal a propus o abordare inedita pentru a-i ajuta pe parinții divorțați: reducerea saptamanii de lucru. Saptamana de lucru de patru sau patru zile și jumatate pentru parinții divorțați vizeaza echilibrul intre viața profesionala și cea personala. Experiența premierului Gabriel…

- Compania a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca reduce prețurile pentru aproape jumatate din produse. Obiectivul companiei este de a ajunge, pe termen lung, la nivelurile prețurilor de dinaintea pandemiei, ajustate in funcție de inflație. Reducerea prețurilor este prioritara pentru IKEA, iar pe…