Calin Dobra a comentat „transferul” lui Alin Nica de la liberali in opozitie, dar si ce proiecte ale Consiliului Judetean Timis, in fruntea caruia s-a aflat intre 2017 si 2020, regreta ca nu s-au finalizat cu succes in timpul noii administratii. „Asta nu este strategie politica. In luna mai fac 24 de ani de cand […] Articolul Dobra ataca „transferul” lui Nica: „Arata o disperare dupa anumite functii politice”. Ce sfat ii da lui Alfred Simonis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .