Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a mizat pe faptul ca o organizație Hamas puternica, dar nu foarte puternica, ar pastra pacea și ar reduce presiunile pentru crearea unui stat palestinian viabil, potrivit unei investigații publicate duminica de New York Times. Incercarea lui lui Netanyahu de a-și "cumpara liniștea" a dus la consolidarea Hamas, timp de cațiva ani