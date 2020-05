Un numar de 429.585 de contracte de munca au fost inregistrate ca incetate de la declararea starii de urgenta (16 martie) si pana joi, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.



Numarul contractelor de munca incetate a fost in crestere in fiecare din comunicatele transmise de Ministerul Muncii in ultimele doua saptamani.



Din cele 429.585 de contracte de munca incetate anuntate joi, 76.543 erau din Industria prelucratoare, 75.848 din Comertul cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 64.573…