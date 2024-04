Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Munca, Nicolas Schmit, candidatul socialiștilor europeni pentru președinția Comisiei Europene, a purtata discuții cu oficialii din Ministerul Muncii, pe tema salariului minim la nivel european.

- Social Procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, simplificata / 2.250 lei – stimulent lunar pentru angajatorii care incadreaza tineri fara experiența martie 25, 2024 11:18 Guvernul a aprobat modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor…

- ”Federatia Nationala Sindicala din Asistenta Sociala si Protectia Copilului FNS Pro.Asist, federatie reprezentativa pentru sectorul de activitate "Asistenta Sociala", declanseaza actiunile de protest privind salarizarea personalului din asistenta sociala ca urmare a lipsei de reactie a guvernantilor!…

- Intre timp, ministrul Muncii anunța ca lucreaza la un proiect care sa scada impozitarea pe veniturile mici. „In acest moment, la Ministerul Muncii facem o analiza, cand vom avea soluția o vom prezenta”, a spus ministrul Muncii.„In primul rand, trebuie sa avem execuția pana in martie, suntem la a doua…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca exista 2 mari condiții pentru obținerea venitului minim de incluziune, cel care inlocuiește ajutorul social din luna februarie. Ministrul a precizat ca acest venit va fi condiționat de dovada ca solicitantul iși cauta loc de munca și mai ales de…

- In ședința de azi, 25 ianuarie, Guvernul a luat o masura foarte importanta pentru cei interesați sa beneficieze de tratamentele balneare. Guvernul a aprobat, astazi, o hotarare prin care se majoreaza numarul de bilete de tratament balnear care vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii…