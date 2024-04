Stiri pe aceeasi tema

- Orice persoana care a implinit 16 ani și vrea sa-și suplimenteze veniturile prin prestarea, ocazional, de activitați casnice necalificate, fie ca este șomer, pensionar, elev, student sau angajat va putea face acest lucru incepand de marți prin platforma IT tichete.anofm.ro, a anunțat Ministerul Muncii.…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (????????????????????) a implementat și finalizat proiectul ???????????????????????????????? in cadrul caruia s-a realizat o platforma informatica ce are drept scop imbunatațirea corelarii ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, prin crearea…

- Inspectorii de munca au dat amenzi in valoare de 241.500 de lei, in urma unei actiuni de control efectuata in Centrul Vechi al Capitalei, in sali de jocuri de noroc si in restaurante, relateaza Agerpres.Acțiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, a informat Ministerul Muncii si Solidaritatii…

- Ministerul Muncii a simplificat procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, care nu mai presupune trecerea stagiarului printr-o comisie de evaluare Guvernul a aprobat, joi, modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Neamț aplica pe plan local politicile și strategiile privind ocuparea forței de munca și formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Obiectivele principale țin de ocuparea…

- Romania se confrunta cu multiple provocari de ordin demografic, care vor impacta major piața muncii in urmatorii 10 ani: populația țarii imbatranește, tinerii activi sunt din ce in ce mai puțini pe piața muncii, iar cererea pentru forța de munca inalt calificata continua sa creasca, in condițiile unei…

- Mulți au crezut ca invațarea programarii garanteaza securitatea locului de munca. Acum, cand inteligența artificiala incepe sa genereze cod, situația se schimba. Care este urmatorul pas? The post PIAȚA MUNCII Era AI: Cum dispar locurile de munca first appeared on Informatia Zilei .

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor care.... The post MINISTERUL MUNCII Prime pentru integrarea tinerilor pe piața muncii first appeared on Informatia Zilei .