Au început angajările pentru vară și sărbătorile de Paște. Mii de locuri de muncă disponibile Angajatorii se pregatesc pentru sezonul cald și pentru perioada sarbatorilor pascale, demarand recrutarile inca de acum. Conform unui comunicat emis de platforma eJobs, in ultimele 30 de zile s-au postat 25.000 de locuri de munca. Dintre acestea, peste 3.500 sunt in domeniul turismului și al HoReCa, fiind al doilea cel mai activ sector in ceea ce privește angajarile, dupa retail. Un aspect notabil este faptul ca o treime din locurile de munca din turism și HoReCa sunt destinate pentru strainatate, cu angajatori care cauta candidați romani dispuși sa se relocheze, cel puțin pana in toamna. Companiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

