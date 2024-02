Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele…

- Registrul National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice a anuntat joi depasirea pragului de 100.000 de donatori voluntari de celule stem hematopoietice inregistrati pana in prezent. “De la infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice si pana in prezent,…

- Statiunile de iarna din Bulgaria au inregistrat luna trecuta o crestere cu peste 4,5% a numarului de turisti, comparativ cu decembrie 2022, a anuntat ministrul Turismului, Zaritsa Dinkova, transmite Novinite, potrivit Agerpres.Cresterea a fost determinata in special de avansul de aproape 22% al sosirilor…

- In anul care se incheie, romanii au inceput sa calatoreasca din nou dupa pandemia de coronavirus, planificandu-si concediile din timp. Care au fost cele mai populare destinatii, aflam din materialul realizat de Alexandru Avram. Reporter: Conform unei analize efectuate de una dintre cele mai accesate…

- Nehammer a folosit Romania si Bulgaria drept tapi ispasitori pentru esecul guvernarii conservatoare in problema migratiei. Autor: Outis @unaltnimeni Acum, Austria vrea sa arunce motanul in curtea romanilor si bulgarilor fortind transformarea acestor tari in imense tabere de refugiati precum Turcia,…

- ”Aproximativ 73% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la rude/la tara, peste 6% pe litoralul romanesc si numai 2,6% o vor petrece in strainatate”, rezulta…

- In octombrie 2023, s-au inregistrat 694.000 de calatorii ale bulgarilor in strainatate, sau cu 15,8% mai mult decat in octombrie 2022, a anunțat Institutul Național de Statistica de la Sofia, transmite Dnevnik, citata de Rador Radio Romania. Cel mai mare numar de calatorii au fost efectuate de bulgari…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, miercuri, o atenționare de calatorie prin care ii informeaza pe romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria, Grecia sau Turcia și retur ca se preconizeaza timpi de așteptare ridicați la punctele de frontiera in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie.MAE informeaza…