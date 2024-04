”In primul trimestru al anului 2024, IRI Travel, touroperator din Romania, a inregistrat o evolutie pozitiva de 39% fata de aceeasi perioada din 2023. Aceasta crestere semnificativa a fost sustinuta de popularitatea destinatiilor preferate de turisti”, anunta compania. 97,2% din vanzari sunt realizate prin agentii de turism partenere, precizeaza compania. 2,8% din vanzari sunt realizate direct (persoane fizice, corporate, inchirieri autocare etc.). Turistii din regiunea Muntenia opteaza pentru vacante cu preponderenta in: Bulgaria, Grecia, Romania si Turcia cu transport individual in cea mai mare…