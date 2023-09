Nemulțumirile angajaților CFR dau în clocot Alianta Sindicala a Federatiilor „Drum de Fier – Elcatel” anunta declansarea grevei de avertisment la CFR SA in data de 15 septembrie, dorind sa atraga atentia factorilor de decizie cu privire la faptul ca este nevoie urgent de implicare pentru a evita blocarea sistemului feroviar. Potrivit unui comunicat al sindicatelor din sistemul feroviar, motivele care au dus la decizia de a declansa greva de avertisment sunt: neincheierea contractului colectiv de munca, datorita lipsei bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2023; aplicarea prevederilor Legii 195/2020 si respectarea ierarhizarii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Sindicala a Federatiilor “Drum de Fier – Elcatel” anunta declansarea grevei de avertisment la CFR SA in data de 15 septembrie, dorind sa atraga atentia factorilor de decizie cu privire la faptul ca este nevoie urgent de implicare pentru a evita blocarea sistemului feroviar, conform agerpres.ro.…

- Angajatii ANAF din mai multe județe din țara au declansat, joi dimineata, un protest spontan, pe termen nelimitat, sustinand actiunile de protest declansate la nivel national, dupa ce coalitia de guvernare a respins, miercuri, solicitarile salariatilor din sistem.

- Sindicaliști de la Poșta Romana susțin ca sute de angajați ar fi fost anunțați ca vor fi dați afara de la locul de munca de la 1 septembrie. Compania trimis 501 de preavize de concediere angajaților și le-a oferit și poțiunea de ramane in companie pe posturi de poștași, reiese din informațiile adunate…

- In Romania, exista o categorie de salariați care beneficiaza de dreptul de a solicita concediu fara plata pentru o perioada de un an. Acest tip de concediu presupune, insa, anumite condiții și reguli, care pot varia in funcție de politica firmei și legislația in vigoare. Conform legislației din invațamantul…

- Sindicatul PEYFA a anunțat ca gardienii de la Acropola din Atena și de la alte situri arheologice din Grecia vor intrerupe activitatea timp de patru ore incepand de joi, din cauza condițiilor dificile de munca cauzate de canicula din Grecia. Sindicatul a precizat ca masura de oprire a activitații va…

- De la 1 ianuarie 2024, romanii vor putea sa beneficieze de tichete de activitati casnice cu o valoare nominala de 15 lei, anunța ANAF. Valoarea nominala a tichetului poate fi actualizata anual. Tichetele nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achizitia altor bunuri si servicii si pot fi utilizate…

- Sindicaliștii CFR anunța un protest, luni, in fața Ministerului Transporturilor condus de Sorin Grindeanu. Manifestația va avea loc intre 10:00 și 12:45, conform unei informari referitoare la miting. Sindicaliștii anunța ca majoritatea ceferiștilor sunt nemulțumiți de tergiversarea aplicarii Legii nr.…