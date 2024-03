Reprezentantii Sindicatului Liber Navalistul au transmis scrisoarea deschisa in numele celor 1500 de angajati romani ramasi in Santierul Naval Mangalia. “In numele celor 1500 de lucratori romani ramasi in santierul naval din Mangalia, adresam aceasta petitie catre dumneavoastra, in contextul situatiei critice cu care ne confruntam. Scopul acestei petitii este de a obtine sprijinul necesar pentru protejarea locurilor de munca si redresarea santierului naval din Mangalia, considerat un obiectiv strategic de interes national, unde statul roman, prin Ministerul Economiei, detine 51% din actiuni”,…