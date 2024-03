Șantierul Naval Mangalia, în mare pericol! Se cere ajutorul premierului Problemele la Șantierul Naval Mangalia sunt multiple: volumul de munca scade rapid, iar situația financiara devine din ce in ce mai critica, cu datorii colosale catre creditori. Șantierul Naval Mangalia (DSMa) se confrunta cu o criza majora, iar astazi, Sindicatul Liber Navalistul, afiliat Federației Sindicatelor Libere din Romania, a trimis o scrisoare deschisa catre prim-ministrul Marcel Ciolacu, cerandu-i sprijinul in protejarea locurilor de munca și revitalizarea acestui obiectiv strategic de interes național. In numele celor 1.500 de lucratori ramași in șantierul naval din Mangalia, petiția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

