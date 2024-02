Iresponsabilitatea – brand al politicianului român Editorialul lui Cornel Nistorescu din „Cotidianul.ro”, „ Armata obligatorie, patriotismul, nu ” ne provoaca o justificata ingrijorare fața de calitatea mizerabila a raționamentelor politice ale inalților noștri demnitari. De cate ori sunt solicitați sa evalueze cat de real și de aproape, ori iminent, este pericolul razboiului din proximitațile granițelor noastre, sau mai de departe , atat cetațenul Președinte a Romaniei, cat și cetațeanul Prim ministru al Guvernului Romaniei, iar dupa ei intreaga cireada a vițeilor politici, o țin langa ca simpla apartenența la Organizația Tratatului Atlanticului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și-a exprimat regretul ca nu s-a ajuns la un consens pe tema comasarii. E pacat ca nu s-a ajuns la o concluzie, mai ales ca „ne apropiem de ziua in care Guvernul trebuie sa propuna calendarul”, a spus Gorghiu, la Digi24. „Sunt condiții nerezonabile pe care PNL nu…

- Simonis a fost intrebat daca este nevoie de un alt program de voluntariat pentru Armata romana in momentul de fata."Ati vazut pozitiile reprezentantilor conducerii PSD. Trebuie sa fim responsabili in declaratii si populatia sa ramana linistita, pentru ca suntem membri NATO, suntem intr-o zona in care…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice „cu toata lumea”, in afara de PSD, care se dovedeste a fi „nereformabil”. „Noi luam in calcul in primul rand castigarea alegerilor doar cu romanii. In…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a apreciat drept un „pericol pentru pacea lumii” mandatul sefului ONU, Antonio Guterres, dupa ce acesta din urma a invocat o procedura rara in fata Consiliului de Securitate cu privire la razboiul din Fasia Gaza, noteaza AFP. „Cererea sa de activare a Articolului…

- Romania va continua sa sprijine Ucraina pe parcursul euroatlantic, pe coordonatele decise la Summitul NATO de la Bucuresti din 2008, a declarat ministrul roman de Externe Luminița Odobescu. De asemenea, ea și-a exprimat interesul ca Summitul aniversar de la Washington de anul viitor sa marcheze un…

- UPDATE ora 18:00 – Compania Aerostar din Bacau a semnat, astazi contractul de colaborare cu compania americana Derco Aerospace (parte a grupului Lockheed Martin) pentru transferul tehnologic necesar reparațiilor unor echipamente specifice avioanelor militare F-16.Evenimentul s-a produs in prezența…