Ministrul Energiei: România a crescut dependenţa de gazul rusesc pentru că legea offshore nu a fost adoptată “Am fost acuzat ca Romgaz si-a scazut productia, iar Romgaz a crescut productia, este singura companie producatoare din Romania, acolo unde statul poate sa aiba un cuvant de spus, care a crescut productia de gaze naturale din 2020, 2021, inclusiv anul acesta este o crestere de productie. Daca compari importul aferent anului 2021 cu aferent anului 2020, intr-un an in care, daca ne aducem aminte, consumul a fost foarte, foarte, foarte scazut, evident ca e mai mare. Deci el era probabil 25-26% si probabil a crescut spre 30% in anul 2021 pentru ca a crescut consumul. Eu tot am explicat; daca ai un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

