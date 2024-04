Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi „pentru”, patru abtineri, iar doi deputati nu au votat. Potrivit acestui proiect, spatiul comercial in care operatorul exploateaza jocuri de noroc, daca are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine,…

- „Zilele bune ale celor care au profitat cu lacomie vanzand iluzii oamenilor s-au incheiat. Parlamentul a votat astazi scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitațile din Romania.Protejarea oamenilor trebuie sa fie prioritatea, nu niște bani in plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.Am…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile care au sub 15.000 de locuitori a fost adoptat marți in Camera Deputaților. „Legea pacanelelor” a trecut cu 243 de voturi „pentru”, niciunul contra și patru abțineri Camera Deputaților a dezbatut marți,…

- In aprilie 1936, jocurile de noroc au fost interzise in Romania, cu excepția pariurilor la alergarile de cai și a loteriei de stat. Aceasta masura a determinat reacții mixte, fiind criticata atat de jucatori, cat și de proprietarii de cazinouri.