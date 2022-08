Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, marți, asupra planului de urgența privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar intr-o tentativa de a atenua impactul unei eventuale sistari complete a furnizarii de gaze rusești. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa,…

- Patru angajați ai unor camine private de batrani, aflate pe Calea Giulești din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au agresat persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. Opt varstnici maltratați au fost salvați. „La data de 27…

- Patru angajați ai unor camine de batrani din Capitala au fost arestați, dupa ce au obligat mai mulți batrani sa le transfere bani și sa le dea diverse bunuri de valoare. Cei patru angajați ai unor camine private de batrani din Sectorul 6 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au […]…

- Parlamentul European a cerut joi ca dreptul la avort sa fie inscris in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dupa repunerea sa in discutie in SUA. Reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, eurodeputatii au adoptat, cu 324 voturi „pentru”, 155 „impotriva” si 38 abtineri, o rezolutie ce stabilește…

- Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru completarea legii drepturilor pacientilor – potrivit caruia, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente care vizeaza afectiunea oncologica,…

- Ion Țiriac nu va merge anul acesta la Wimbledon, nici la finala in care ar putea sa se califice Simona Halep. Fostul tenismen nu este de acord cu interdicția aplicata jucatorilor din Rusia și Belarus. Ion Țiriac a declarat, miercuri, ca Simona Halep ar trebui sa se califice in finala de la Wimbledon…

- Proiectul legislativ care acorda victimelor violentei domestice dreptul de a avea acces la locuintele de necesitate sau la cele sociale, a fost votat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor cu majoritate de voturi. Legea prevede includerea victimelor violentei domestice in categoria beneficiarilor…

- Primul pod rutier intre Rusia și China a fost deschis pentru transportul de marfa vineri, intr-o perioada in care Moscova se apropie tot mai mult de Beijing, pe fondul crizei in relația cu Occidentul, din cauza razboiului din Ucraina. Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe,…