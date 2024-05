Škoda Octavia: besteller-ul a fost împrospătat cu un facelift Exterior rafinat: fine-tuning vizual și faruri LED Matrix din a doua generație. Interior innoit: 9 opțiuni Design Selection, display de infotainment de 13 inchi și noi materiale sustenabile adiționale. Conectivitate optimizata: servicii noi și experiența avansata pentru utilizatori, cu recunoaștere vocala pe baza de AI. Motorizari mai eficiente: 4 motoare pe benzina și 2 motoare diesel, plus opțiuni mild-hybrid. Siguranța crescuta: noile sisteme de asistența și siguranța cresc și mai mult siguranța activa și pasiva. Skoda Auto și-a actualizat versiunile liftback și break ale modelului sau reprezentativ,… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol si foto: autovital.ro

