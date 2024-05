Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovici, numarul unu mondial, care nu traverseaza o forma prea buna in aceasta prima parte a sezonului, a primit o invitatie (wild card) din partea organizatorilor turneului ATP 500 de la Geneva, programat in perioada 19-25 mai, informeaza AFP.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a explicat, joi, la Madrid, ca dupa tot ce a trait la Roland Garros vrea sa fie competitiv si nu sa participe ”indiferent cum” la turneul parizian de Mare Slem. Nadal, care a triumfat de 14 ori pe zgura pariziana, a debutat cu o victorie, joi, la turneul ATP Masters 1.000…

- Tenismanul roman Gabi Adrian Boitan a fost invins de francezul Maxime Janvier, cu 3-6, 6-1, 6-3, miercuri, in optimile de finala ale turneului challenger de la Savannah (Georgia/SUA), dotat cu premii totale de 82.000 de dolari, potrivit Agerpres.

- Tenismanul moldovean Radu Albot a ratat șansa de a cuceri primul sau trofeu in acest an. Compatriotul nostru a cedat in finala turneului de tip Challenger din orașul spaniol Girona. Albot fost invins cu 5-7, 4-6 de favoritul gazdelor Pedro Martinez. Albot, numarul 155 mondial, a condus pe aproape toata…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, triplu campion de Mare Slem, va participa la turneul de tenis Tiriac Open ATP 250 care se va desfasura la Baza Sportiva Nastase/Marica din Capitala in perioada 14-21 aprilie. ''Dezvaluim al treilea jucator pentru ATP 250 Tiriac Open: Stan Wawrinka, triplu campion…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a declarat incantat sa revina la turneu de la Indian Wells pentru prima data din 2019, dupa ce restrictiile de calatorie din Statele Unite, legate de Covid-19, l-au tinut departe de aceasta competitie in ultimii cinci ani, informeaza Reuters, potrivit…