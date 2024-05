Cu doar citeva zile inainte de debutul in turneul de la Roland Garros, Novak Djokovici, liderul clasamentului mondial, a fost eliminat in semifinalele turneului ATP 250 de la Geneva. Tenismanul sirb Novak Djokovici a pierdut vineri, in semifinalele turneului de le Geneva, unde a fost invins de cehul Thomas Machac. Djokovici (37 de ani) a pierdut in trei seturi, dupa doua ore si sase minute d