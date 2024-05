Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in timpul unui exercițiu. Accidentul a avut loc in Malaysia. Zece persoane au murit in urma accidentului. Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- La Summitul European pentru Aparare și Securitate, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu un moment de intrerupere in timpul discursului sau. Intreruperea, alimentata de acuzații de infracționalitate, a blocat pentru scurt timp lucrarile, deoarece un barbat s-a ridicat…

- Conducerea unei școli speciale din Oradea a luat o decizie șocanta. Potrivit hotararii luate de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, elevelor cu dizabilitați li s-a interzis sa vina la școala in timpul menstruației. Motivul deciziei este halucinant: consiliul de administratie al scolii…

- O fata de 14 ani a fost batuta de un coleg in timpul orelor de curs și a ajuns la spital. ”La data de 13 martie a.c., Politia orasului Strehaia a fost sesizata de Spitalul municipal Motru, cu privire la faptul ca la unitatea medicala s-a prezentat o minora de 14 ani, care a precizat […] The post Alt…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din…

- Parinții care au copiii la gradinița groazei din Popești-Leordeni, știau ca instituția nu este acreditata de Ministerul Educației. Ei ii acuza pe patronii centrului educațional ca au ascuns comportamentul educatoarei. Parinții plateau lunar intre 1.100 și 1.600 de lei, pentru a le fi ingrijiți corespunzator…

- Elevii din Bucuresti vor intra vineri in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, si se vor intoarce la scoala luni, 26 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Aceasta este vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti…