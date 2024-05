Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Tanzania s-a scufundat, sambata dimineata, la 26 mile marine de Sfantu Gheorghe, iar opt membri ai echipajului au fost salvati, trei fiind dati disparuti. Mai multe nave desfasoara actiuni de cautare in zona, scrie news.ro.Operatiunea de cautare si salvare, sub coordonarea Serviciului…

- Triunghiul Bermudelor din Oceanul Atlantic ramane cel mai misterios loc de pe Pamant, unde, de-a lungul timpului, ambarcatiuni si avioane au disparut fara urma. Mai mulți marinari romani au disparut fara urma in intinderea albastra care ascunde inca multe taine.

- Operațiunile de cautare a unei persoane disparute sint adesea complicate și taraganate din cauza restricțiilor legislative. Șeful IGP, Viorel Cernauțeanu susține ca de multe ori, procesele dureaza mai mult decit și-ar dori atit oamenii legii, cit și societatea, deoarece la tot pasul sint necesare tot…

- Președintele american, Joe Biden, va susține ultimul sau discurs despre starea națiunii inainte de alegerile din 5 noiembrie, informeaza Rador Radio Romania. Joe Biden, va susține in aceasta noapte ultimul sau discurs despre starea națiunii inainte de alegerile din 5 noiembrie. Aflat in scadere in…

- Operațiunile de cautare a femeii de 38 de ani din Dej, care a fost declarata disparuta, s-au incheiat miercuri, la amiaza, dupa ce trupul neinsuflețit al acesteia a fost gasit pe un deal de la marginea orașului. Mai multe persoane au participat miercuri la ample acțiuni de cautare, in zona Parcului…