- Naționala de hochei de gheața a Romaniei a invins vineri la Bolzano, in Italia, Coreea de Sud, 3-2 (1-0, 1-0, 1-2), dupa ce a condus cu 2-0 și a fost egalata, asigurandu-și astfel continuitatea in Divizia I, Grupa A, a Campionatului Mondial. Meciurile Romaniei la Campionatul Mondia, Divizia I, Grupa…

- **1397:** Regele Richard al II-lea al Angliei a emis un decret prin care se interzicea jocul de bowling in timpul zilei, din cauza lipsei de antrenament al arcașilor. **1521:** Martin Luther a fost excomunicat de catre Papa Leon al X-lea, din cauza pozițiilor sale reformiste in ceea ce privește Biserica…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, sambata, in cadrul vizitei cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, in Romania, ca tara noastra mizeaza in continuare pe sustinerea Germaniei pentru aderarea completa la Schengen si dezvoltarea economiei. Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut o intrevedere, la Palatul Victoria,…

- Rusia considera decizia Coreei de Sud de a impune sanctiuni impotriva unor persoane fizice si entitati ruse drept un gest neprietenesc si va raspunde la timpul cuvenit, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Japonia a fost notificata de FIFA cu privire la victoria sa cu 3-0 la masa verde, in fata Coreei de Nord, in meciul de calificare la Cupa Mondiala 2026, dupa ce nord-coreenii au anulat meciul. "Comisia de Disciplina a Fifa ne-a informat (sambata) despre decizia sa de ne acorda victoria cu 3-0 in…

- CARANSEBEȘ – Dialogul a avut loc astazi la sediul municipalitații din Caransebeș, acolo unde mai mulți reprezentanți ai unor țari au raspuns invitației primarului Felix Borcean! Au fost prezenți la Caransebeș consulii onorifici ai Spaniei, Italiei, Ungariei, Țarilor de Jos, Macedoniei și Coreei de de…

- "Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a fost ieri, la Odesa, martorul unui eveniment care ne-a adus aminte tuturor de fragilitatea pacii in aceste vremuri. Ma bucura sa știu ca atat el, cat și delegația sa au scapat nevatamați din atacul cu drone din timpul vizitei lor din Ucraina.Intalnirea de astazi…

- Primavara, Coreea de Sud se transforma intr-o festivitate de culori și tradiții ce invita turistii romani sa descopere fascinația unica a acestei destinații. Organizația de Turism din Coreea deschide porțile catre o aventura de neuitat, in care festivalurile florale impresionante și patrimoniul cultural…