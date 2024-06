Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Matthew Miller, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, a catalogat drept „extrem de ingrijoratoare” afirmatiile lui Vladimir Putin conform carora „nu respinge” posibilitatea de a trimite armament Coreei de Nord. SUA, ingrijorate de apropierea Rusia…

- Vladimir Putin se afla joi intr-o vizita de stat in Vietnam, tara careia Rusia ii furnizeaza arme de zeci de ani, la o zi dupa ce a semnat un acord de aparare cu Coreea de Nord care ingrijoreaza Occidentul, scrie AFP, citat de news.ro.

- Liderii Rusiei și Coreei de Nord, Vladimir Putin și Kim Jong-un, au semnat un Tratat de parteneriat strategic vast. Potrivit lui Vladimir Putin, dupa discuțiile cu Kim Jong-un la Pyongyang, Tratatul de parteneriat semnat astazi prevede, printre altele, asistența reciproca in caz de agresiune impotriva…

- Vladimir Putin și Kim Jong-un au semnat de acord de parteneriat intre Rusia și Coreea de Nord, pe care Kim l-a descris ca fiind „pașnic și defensiv” și despre care Putin a spus ca nu exclude „acordarea de asistența reciproca in cazul unei agresiuni impotriva uneia dintre parțile” semnatare.

- Rusia intenționeaza sa extinda cooperarea cu țarile din ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) in domeniul energiei, inclusiv al energiei nucleare, a declarat marți vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, la masa rotunda intitulata „Rolul forțelor politice…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- Rusia considera decizia Coreei de Sud de a impune sanctiuni impotriva unor persoane fizice si entitati ruse drept un gest neprietenesc si va raspunde la timpul cuvenit, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, intr-un interviu acordat cotidianului american The Washington Post, ca fara ajutorul militar american, blocat in Congres, Ucraina va trebui sa ”dea inapoi” in fata Rusiei, relateaza News.ro."Daca nu exista o sustinere americana, asta inseamna…