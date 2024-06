Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin i-a daruit liderului nord-coreean Kim Jong Un o limuzina Aurus, un set de ceai și un pumnal de amiral, a informat miercuri agenția de știri rusa TASS, citandu-l pe consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, relateaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri seara in Coreea de Nord pentru o vizita in cadrul careia ar putea semna un acord de parteneriat strategic intre Moscova și Phenian, perceput de Occident ca o amenințare. „Vladimir Putin a aterizat in Phenian, capitala Coreei de Nord”, a anuntat presedintia…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Coreea de Nord pe 18-19 iunie, a anuntat luni presa de stat de la Phenian, in contextul aprofundarii cooperarii militare cu Coreea de Nord dupa summitul pe care l-a avut cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in septembrie, transmite Yonhap. Vizita a fost confirmata…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a susținut ca țara sa este un „camarad de arme invincibil” al Moscovei, intr-un mesaj adresat omologului sau Vladimir Putin, a transmis miercuri KCNA, in timp ce se fac speculații privind iminenta vizita a liderului de la Kremlin in Coreea de Nord.

- Constructorul rus de automobile de lux Aurus, ale carui limuzine sunt utilizate de presedintele Vladimir Putin, va incepe in 2024 sa produca automobile la o fosta uzina Toyota de langa Sankt Petersburg.

- Rusia va incepe sa produca anul acesta mașini de lux Aurus, folosite ca limuzina prezidențiala de Vladimir Putin, la fost fabrica Toyota din Sankt Petersburg, orașul natal al liderului de la Kremlin, relateaza Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- Cu greu putem gasi o alta epoca cu atat de mulți nebuni sau fanatici conducand in același timp. Putin, Kim Jong-un, Lukașenko, Netanyahu, Erdogan, Khamenei..., susține Pablo Hiriart intr-un comentariu din publicația mexicana El Financiero citata de Rador Radio Romania. Ne indreptam spre al treilea…