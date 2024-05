Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a pledat vineri pentru stabilitate politica. El afirma ca alianța electorala cu PNL nu a fost facuta „sa ajunga Marcel Ciolacu președinte, cu atat mai puțin Nicolae Ciuca”.„Ne trebuie stabilitate politica.

- Cosmin Ion Ștefan, președinte PSD Hartiești! Și-a lansat candidatura pentru un nou mandat! Ieri a avut loc la #Hartiești Adunarea Generala a #PSD, ocazie cu care Cosmin Ion Ștefan, primarul liberal cu cel mai mare scor electoral din țara (90,16%) la alegerile din 2020, a fost ales președinte al organizației…

- Guvernul a adoptat vineri, 8 martie, Ordonanta de urgenta care se refera la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, programate pe 9 iunie.Ședinta de Guvern a avut loc la ora 17.00 și a durat mai puțin de 30 de minute, singurul punct pe ordinea de zi fiind OUG pentru comasarea alegerilor…

- A venit cel mai așteptat anunț al anului 2024! Datele alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale au fost stabilite de catre Guvern, iar romanii vor afla in ce zile iși vor vota noul președinte al țarii. Iata care este calendarul complet!

- Israelul a acceptat "mai mult sau mai putin" un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se "in terenul Hamas", a declarat sambata un responsabil american, in timp Statele Unite au inceput sa parasuteze ajutor umanitar in teritoriul palestinian, relateaza AFP, citat de AGERPRES.…

- Nigeria - Cel putin 20 de elevi nigerieni au murit in urma unei epidemii de meningita, informeaza Rador Radio Romania. Potrivit ultimelor informații, un numar de cel putin 20 de elevi nigerieni de la un internat au murit, in urma unei presupuse epidemii de meningita in statul Yobe.Comisarul…

- Donald Trump – posibil nou președinte in SUA – a laudat armata Rusiei pentru priceperea sa. El a invocat date istorice in acest sens. „Rusia, ce au facut? L-au invins pe Hitler, l-au invins pe Napoleon. Da, sunt o mașina de razboi”, a declarat Trump marti la o reuniune politica in South Carolina.Trump…

- Iulia Navalnaia, vaduva liderului opoziției ruse Aleksei Navalnii, a cerut Uniunii Europene sa nu recunoasca rezultatele alegerilor prezidențiale ruse din martie, potrivit unui transcript al discursului sau furnizat de un purtator de cuvant, relateaza Rador Radio Romania. „Nu recunoașteți aceste…