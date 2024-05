Stiri pe aceeasi tema

- 140.000 de elevi participa la Cupa Tymbark Junior – ONSȘ Fotbal, ediția 2023-2024, iar județul Dambovița a fost gazda Etapei Zonale la U12, baieți și fete. Competiția a avut loc ieri, la Targoviște, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean Dambovița, in parteneriat cu Asociația Județeana de Fotbal…

- Gratie evolutiilor deosebite, dintre cei sapte jucatori inclusi in echipa turneului de la Medgidia, sase au fost de la cluburi din judetul Constanta. Faza pe Euroregiune a Campionatului National de Handbal, juniori IV, la masculin, a fost gazduita de Medgidia. Competitia s a desfasurat, timp de doua…

- Echipa de junioare din cadrul CS Electromureș Romgaz s-a clasat pe locul secund la popice, cucerind astfel titlul de vicecampiona naționala, la turneul final al Campionatului Național, rezervat jucatoarelor sub 23 de ani. Competiția s-a desfașurat pe arena de popice a complexului sportiv Gheorgheni…

- In urma cu cateva minute, s-a incheiat tragerea la sorți a programului play-off-ului de promovare in Liga I, eveniment organizat la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Pentru Gloria Buzau, ultima cursa de accedere in Superliga incepe cu patru meciuri de foc, primele doua programate in deplasare (cu…

- Va invitam sa participați la Concursul național de caligrame Cuvant ce (se) poarta frumos organizat, cu binecuvantarea și contribuția Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectoarele Cultural, Media și…

- La Targu Mureș are loc sambata, 9 martie, Campionatul Național pe ergometru rezervat juniorilor. Intrecerea este gazduita de Sala Sporturilor „Simon Laszlo" din Targu Mureș, incepand cu ora 10:00, intrarea spectatorilor fiind libera. Competiția este organizata de Clubulul Sportiv Mureșul Targu Mureș,…

- Competiția pentru capitalul uman se amplifica. Țarile și regiunile s-au lansat intr-o licitație deschisa pentru distribuirea unui nou produs deficitar – cunoștințe și brate de munca, miza fiind reziliența economiei și supraviețuirea. Un deficit de 1 mln. de persoane anual Competitivitatea Europei in…

- Seara eliminatorie a etapei a treia Power Couple Romania – La bine și la greu a adus și o proba a cuplurilor memorabila la Antena 1. Concurenții au incercat din rasputeri sa-și depașeasca limitele, puși fața-n fața cu ingenioasa provocare numita ”Te iubesc așa cum ești”, care a starnit o avalanșa de…