Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de artisti irlandezi au indemnat-o luni pe concurenta tarii lor la Eurovision, Bambie Thug, sa fie de "partea corecta a istoriei" si sa boicoteze participarea la acest concurs, programat in luna mai la Malmo, Suedia, motivul fiind participarea Israelului, transmite AFP, citat de AGERPRES.

- Cabinetul de razboi al Israelului condus de Benjamin Netanyahu se va reuni luni, din nou, de la ora 14.00. Israelul va discuta despre raspunsul pe care Israelul sa il dea dupa atacurile Iranului, cu peste 300 de drone și rachete. IDF a anunțat in weekend ca a interceptat 99% dintre acestea, inclusiv…

- In urma atacului masiv pornit de Iran asupra Israelului, la Guvern a fost instituita o celula de criza. Guvernul monitorizeaza situatia in zona de conflict si se pregateste sa evacueze romanii aflati acolo. Luni, premierul va avea inca o sedinta in cadrul celulei de criza. De asemenea, Marcel Ciolacu…

- Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Roman de Informații, face o analiza a conflictului dintre Israel și Iran, punand in context mai multe etape care au generat escaladarea de noaptea trecuta. „In octombrie, Iranul i-a sprijinit pe rebelii Houthi din Yemen sa lanseze lovituri asupra Israelului.…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Suedia si Italia il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, potrivit agentiilor internationale de presa. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm declarand ca Mark Rutte „este un lider intelept, cu o experienta solida”.…

- Latvian Foreign Minister Krisjanis Karins announced his resignation on Thursday, engulfed by a scandal on taking private jets to official meetings, according to Politico. His departure effectively eliminates him as a challenger to EU trade chief Valdis Dombrovskis, a party colleague from Latvia who…

- Președintele american Joe Biden se apropie de o „ruptura” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timp ce frustrarea crește la Casa Alba in legatura cu comportamentul Israelului in actualul sau asalt asupra Fașiei Gaza, a relatat duminica Washington Post. Citand surse anonime, cotidianul american…