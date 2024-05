Stiri pe aceeasi tema

- Temerile occidentalilor se adeveresc: China isi transforma in continuare supracapacitatea de productie in exporturi, iar acestea cresc, in special cele ale industriilor high-tech, pe care tara se bazeaza pentru a-si revitaliza economia.

- București, 9 mai 2024 – Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa și unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța finalizarea liniei de producție de fertlizanți din SUA. Situata in Watertown,…

- Un inginer chinez care lucra pentru Google in Statele Unite a fost arestat si inculpat pentru tentativa de furt de secrete industriale in detrimentul gigantului internet, a anuntat procurorul general al SUA, Merrick Garland.

- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.Potrivit comunicatului oficial al celor doua companii, asocierea lor pentru investiția…

- Se contureaza deja noile meserii care vor fi la mare cautare pe piata muncii in urmatorii ani, iar tehnologia joaca, evident, un rol important in definirea acestor noi ocupatii, dupa cum reiese dintr-un raport al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.

- Polestar 3 a debutat spre finalul anului 2022 ca un SUV premium, cu zero emisii, gandit ca un rival pentru Tesla Model X. Acesta ofera pana la 517 cai putere și autonomie de 610 kilometri cu o singura incarcare. Acum, constructorul suedez de automobile anunța ca modelul electric a intrat in producție…