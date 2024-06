Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI a lansat luni un nou model de inteligenta artificiala si o versiune desktop a ChatGPT, impreuna cu o noua interfata pentru utilizatori, transmite CNBC, citata de news.ro. Actualizarea aduce GPT-4o pentru toata lumea, inclusiv utilizatorilor care nu platesc un plan lunar, a declarat directoarea…

- Ciuca: am venit in fața dumneavoastra nu sa va spunem vorbe goale, ci sa va spunem ce au facut administrațiile liberale„PNL are aceste valori. PNL are sintagma nationala in denumire. Asta inseamna patriotism, asta inseamna legare de istorie, de credinta noastra crestina, de traditii, de tot ceea ce…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania. Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Monica, mama Fericitului Augustin Sfanta Monica este mama unuia dintre cei mai importanți teologi și scriitori bisericești ai antichitații tarzii, anume Fericitul Augustin, praznuit de catre Biserica Ortodoxa in data de 15 iunie. Model al mamelor și soțiilor creștine,…

- Sebastian Burduja a ajuns, de la coordonatorul de campanie al lui Catalin Cirstoiu, la candidat la Primaria Capitalei.„Le prezentam bucureștenilor un model de administrație liberala”, a spus Sebastian Burduja. Klaus Iohannis, prima declarație in scandalul candidatului pentru Capitala, din Coreea de…

- Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei categorii: oameni buni, oameni rai și șoferi. Dupa 1990, oameni se impart tot in trei categorii: oameni buni, oameni rai și primari. Practic, suntem țara primarilor, unde din patru in patru ani, oricine are 23 de ani și domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale…

- Inteligenta artificiala ar putea fi un factor crucial in ameliorarea presiunilor inflationiste prin optimizarea si cresterea eficientei, a afirmat, marti, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

- O delegație a Comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) a Parlamentului European a participat, joi, la o dezbatere cu primarul Clujului, Emil Boc, pe tema „Prezentul și viitorul politicii de coeziune in UE și Romania”.