- Gabi Adrian Boitan si Ioan Alexandru Chirita se vor infrunta in finala turneului ITF de la Bucuresti, organizat de CS North Tennis (Future Open by Samsung AI) si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa victoriile obtinute vineri, in penultimul act.

- Trei din cei patru semifinalisti ai turneului ITF de la Bucuresti, organizat de CS North Tennis si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, sunt romani, Nicholas David Ionel, Gabi Adrian Boitan si Ioan Alexandru Chirita, potrivit Agerpres.

- Oțelul și Corvinul se intalnesc miercuri, 15 mai, de la 20:30, in finala Cupei Romaniei Betano. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Meciul se va disputa pe stadionul Municipal din Sibiu și are o miza deosebit de importanta. Echipa care va…

- CSM București a reușit o victorie de senzație in deplasarea de la Krim Ljubljana, scor 30-24, in manșa tur a optimilor de finala din Liga Campionilor la handbal feminin, iar antrenorul Adi Vasile a oferit primele declarații la revenirea in țara. Returul este programat la București, pe 24 martie, in…

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins in deplasare echipa slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (18-12), sambata seara, in prima mansa a play-off-ului, potrivit agerpres.ro. ”Tigroaicele” au dominat jocul…

- Echipa Entuziaștilor de la școala „Teodor Murașanu” s-a calificat in finala competiției de dezbateri Earthbate. „Am demonstrat inca o data ca suntem o comunitate unita! Peste 100 de elevi, profesori și parinți, au fost alaturi de: Andruș Matei, Ciorba Rareș și Ungurianu Georgiana. Sub coordonarea doamnei…