Stiri pe aceeasi tema

- Peste 83.700 de persoane din Iasi dar si din tara si strainatate au vizitat sambata seara, de Noaptea Muzeelor, institutiile de cultura de profil din Iasi si din judet, cei mai multi vizitatori fiind la Palatul Culturii si Casa Muzeelor. Conform statisticilor furnizate de reprezentantii Complexului…

- Noaptea Muzeelor, un proiect muzeal european organizat și in Romania la nivel național, pe 13 mai, va avea un program special la cele mai importante muzee din vestul țarii, care se straduiesc sa ofere vizitatorilor atracții deosebite. Noi expoziții, reconstituiri istorice și muzica folk la Arad Muzeul…

- Vizitatori la muzeul clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul "Vaza cu cincisprezece flori" al pictorului Vincent van Gogh in timpul unei actiuni organizate in cadrul evenimentului "Noaptea Muzeelor", transmite duminica agentia DPA. Bucatarul…

- Radu Panfil, un tanar din Arad, a fost lovit de o veste groaznica in apropierea aniversarii de 20 de ani. El a fost operat de urgența la Timișoara dupa ce a aflat ca are o tumoare cerebrala. Acum, mama sa, ramasa vaduva de cateva luni, se lupta sa stranga bani pentru baiatul ei, care are […] Articolul…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la biserica adventista din localitatea aradeana Șepreuș. Instrumente muzicale și mobilier au fost distruse. Incendiul a izbucnit cu puțin inainte de ora 3.00 la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș, potrivit ISU Arad. La sosirea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila pana luni la pranz pe rauri din judetele Caras Severin si Timis, respectiv un Cod galben de inundatii, ce va expira luni la miezul noptii, ce vizeaza 14 rauri, potrivit…

- Inca un accident mortal in vestul țarii. Vineri, in jurul orei 14,20, polițiștii orașului Ineu au fost sesizați despre un autoturism rasturnat in zona D.N. 79/A, in afara localitații Voivodeni.

- O adolescenta cu parinți divorțați, care se afla in vizita la mama ei, a plecat spre apartamentul in care locuiește impreuna cu tatal, insa nu a mai ajuns acolo. „Astazi, in jurul orei 19.00, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca fiica sa, Kalanyos…