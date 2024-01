Mii de fișe medicale false pentru permise auto la o clinică din Capitală. Portarul aducea clienții Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin care clienții erau declarați apți sa conduca, deși niciun doctor nu-i consulta. Teoretic, ar fi trebuit fie realizata o examinare psihiatrica, dar și alte evaluari legate de vedere, auz, coordonarea mișcarilor și viteza de reacție. Odata intrați pe fir, polițiștii au deschis un dosar de abuz in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

