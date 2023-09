Un nou atac cu drone rusești a avut loc miercuri dimineața asupra Ismailului și a provocat pagube in porturi și alte infrastructuri civile, anunța guvernatorului regiunii Odesa. Autoritatile romane au emis un mesaj RO-Alert pentru mai multe localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. ISU Tulcea […] The post Mesaje RO-Alert in Tulcea și Galați, dupa atacurile rușilor asupra porturilor ucrainene: „Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…