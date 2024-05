Stiri pe aceeasi tema

- Euforic dupa victoria echipei sale in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, patronul FCSB, Gigi Becali, a amintit discuția pe care a avut-o cu omologul de la Rapid, Dan Șucu. FCSB a mai facut un pas mare spre titlu, duminica, in Gruia, grație victoriei inregistrate in fața CFR-ului (1-0). ...

- Ioan Andone a urmarit Rapid - CFR Cluj 1-4 și nu i-a venit sa creada ca ardelenii conduceau cu 4-0 la pauza in Giulești. CFR Cluj venea dupa umilința cu Corvinul Hunedoara din Cupa Romaniei, scor 0-4, meci pe care Andone l-a vazut de pe stadion. Iar fostul antrenor din Gruia a ramas șocat de transformarea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ce a discutat recent cu Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid. Acesta spune ca finanțatorul giuleștenilor vrea ca sumele din drepturile TV sa fie repartizate diferit, el declarand și in trecut ca este nemulțumit de criteriile folosite pentru a imparți banii.…

- Conform datelor deținute de Rapid, care monitorizeaza foarte atent Superliga, de-a lungul acestui sezon regulat, comparativ cu aceeași periada din campionatul trecut, ratingul a crescut cu 21 la suta in randul publicului masculin de peste 18 ani. Exact segmentul ținta pentru cluburile de fotbal. De…

- La cateva zile dupa ce anunța ca se va urca pe Maybach și va da cu artificii dupa ce FCSB va caștiga titlu, Gigi Becali și-a schimbat radical discursul. Patronul FCSB a declarat azi ca se simte responsabil de infrangerea 0-4 cu Rapid, fiind sigura ca a primit o pedeapsa divina ca urmare a declarațiilor…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB-ului, se pregatește deja pentru derby-ul cu Rapid. Patronul roș-albaștrilor a inceput razboiul declarațiilor cu giuleștenii și a facut o remarca la adresa lui Dan Șucu, conducatorul vișiniilor. Patronul FCSB a precizat faptul ca este suparat pe Dan Șucu și a ales…

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, l-a enervat pe Florin Prunea dupa ultimul comunicat emis. Șucu i-a raspuns lui Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB anunțase ca nu vrea Hermannstadt in play-off, pentru ca putea face blaturi cu Rapid. In același mesaj, finanțatorul echipei din Giulești…

- Gigi Becali (65 de ani) și-a facut calculele inainte de play-off. Patronul FCSB-ului este convins ca distanța fața de Rapid se va mari. In prezent, roș-albaștrii au 7 puncte avans fața de ocupanta locului 2 din Superliga. FCSB a remizat cu U Cluj, scor 0-0, in etapa #26, iar giuleștenii au invins-o…