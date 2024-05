Banala cafea de la restaurant a devenit un lux. Prețurile sunt uriașe In timp ce o ceașca de cafea servita la restaurant a fost odata un obicei obișnuit pentru mulți romani, acum a devenit un lux din ce in ce mai inaccesibil. Deși in Uniunea Europeana creșterea prețurilor pentru cafea a incetinit in general, situația din țara noastra este una preocupanta, plasandu-se printre statele cu cele mai abrupte creșteri de costuri. Conform datelor furnizate de Eurostat, in martie 2024, prețurile la cafea au inregistrat creșteri in 15 țari ale UE in comparație cu aceeași perioada a anului precedent. In Romania, ritmul acestei creșteri a fost de aproximativ 7%, clasandu-se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

