Au scăzut prețurile locuințelor din UE, dar au crescut chiriile Au scazut prețurile la locuințe in UE! Mai exact, prețurile la locuințe in Uniunea Europeana au scazut cu 0,3% in trimestrul patru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce chiriile și-au continuat traiectoria ascendenta, inregistrand un avans de 0,6%, conform datelor publicate de Oficiul European de Statistica ( Eurostat ). In ritm anual, prețurile locuințelor și chiriile in cele 27 de state membre ale UE și-au continuat creșterea in ultimele trei luni din 2023, urcand cu 0,2% și, respectiv, 3%, scrie Agerpres. Intre 2010 și trimestrul doi din 2011, prețurile locuințelor și chiriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

