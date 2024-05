Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat fara emoții in turul trei la turneul Masters de la Roma, dar liderul clasamentului ATP a avut parte de un moment dureros in timp ce semna autografe: a fost lovit in cap de un recipient metalic și s-a prabușit.

- In urma incidentului de la Roma, Novak Djokovic (36 ani) nu a participat la conferința de presa ce a succedat disputa de pe zgura, avand nevoie de ingrijiri medicale care i-au fost acordate la vestiare. Dupa ce s-a calificat fara probleme in turul trei de la turneul din capitala Italiei, invingandu-l…

- Dupa ce s-a calificat fara probleme in turul trei de la Roma, invingandu-l in doua seturi pe Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1, Novak Djokovic (36 ani) a avut parte de un incident neplacut dupa incheierea disputei. Cineva din tribune a aruncat cu o sticla de apa spre capul recordman-ul privind numarul…

- Liderul mondial in tenisul masculin revine in circuit cu ocazia turneului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, competiție unde Novak Djokovic are ocazia sa scrie o noua fila din istoria sportului in care a cunoscut consacrarea. Pe Betano, la turneul de la Monte-Carlo, se poate caștiga in avans grație…

- Novak Djokovic nu va juca la Miami Open. Dupa ce a fost eliminat surprinzator la Indian Wells in fața necunoscutului italian Luca Nardi, sarbul a decis sa renunțe la celalalt Masters 1000 american pentru a se concentra pe turneul pe zgura, susțin cei de la tennisuptodate, potrivit mediafax. Liderul…

- Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a fost eliminat in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), fiind invins in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de Luca Nardi (20 de ani, 123 ATP). {{735528}}"Am visat asta ieri", a spus Nardi la microfonul stadionului, la finalul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras din turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, au anuntat organizatorii americani, conform AFP.Nadal, 37 ani, care are 22 de titluri de Grand Slam in palmares, spera sa-si relanseze…

- In weekendul 23 și 25 februarie 2024, a avut loc in municipiul Cosntanța, turneul de juniori „Break Tennis”, de nivel GOLD, competiție in cadrul Campionatului Național „Tennis 10”, eveniment la care au participat peste 50 sportivi cu varste cuprinse intre 7-14 ani, din Romania, Replubica Moldova, Ucraina…