- Accident grav in Tulcea. Un microbuz scolar a fost lovit in plin de o masina care a intrat pe contrasens. Doi elevi au fost raniti și au ajuns la spital. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea. “In urma impactului…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…

- Yemen‘s Houthi authorities have ordered US and British staff of the United Nations and Sanaa-based humanitarian organizations to leave the country within a month, a document and a Houthi official said on Wednesday, according to Reuters. The decision follows the United States and Britain, with support…

- Autoritațile americane au arestat 48 de membri ai unei rețele criminale romanești, suspectați ca au furat sute de mii de dolari din California, relateaza presa de peste Ocean. Efforts by Orange County District Attorney’s Office, OC Law Enforcement to Crack Down on Romanian Organized Crime Skimming Operation…