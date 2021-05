MEP Cristian Bușoi: Romania invests small sum in health compared to European average A Member of the European Parliament (MEP), Cristian Bușoi said that the countries in central and eastern Europe, especially Romania invest a small sum in Health compared to the European average as member states understand that this domain should be an absolute priority, according to Agerpres. “There is still an unequal access to healthcare services […] The post MEP Cristian Bușoi: Romania invests small sum in health compared to European average appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

