Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, in contextul referiririi la variantele de reducere a preturilor la alimente, ca nu va accepta ca o coalitie sa conduca guvernul Romaniei, dar, asa cum a facut cand Nicolae Ciuca a fost prim-ministru, deciziile majore le vor lua impreuna. El a spus despre reducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat „ferm convins” ca marti se va lua o decizie in ceea ce priveste preturile la anumite categorii de alimente, urmand ca joi aceasta sa se aprobe in sedinta de Guvern. El a precizat ca, la ora 15,30, impreuna cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, va avea o discutie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a depus luni amendamentele privind legea pensiilor speciale, iar premierul Nicolae Ciuca a explicat ca amendamentele vin in urma discuțiilor purtate de ministrul Muncii la Bruxelles, adaugand ca „alaturi de Lega Pensiilor și Legea Salarizarii,…

- Greva generala din invațamant continua, dupa ce negocierile de miercuri de la Guvern au eșuat. Sindicaliștii au anunțat ca joi, la ora 12.00, vor face cunoscut raspunsul cu privire la oferta primita in aceasta seara din partea Guvernului, dupa ce vor fi consultați membrii din intreaga țara. Secretarul…

- Nicolae Ciuca a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, ca dorește incheierea demersurilor din Educație cat mai curand și ca a trimis o delegație ministeriala la ședința federațiilor sindicale de astazi.

- Prim vicepreședintele liberalilor ii raspunde lui Ciolacu, legat de sistarea negocierilor. Rareș Bogdan afirma ca PNL este pregatit sa-și asume guvernarea in continuare. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru in delegația de negociatori ai PNL cu PSD și UDMR, a declarat sambata despre anunțul…