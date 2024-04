Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a dat asigurari ca, in eventualitatea unui atac, Romania nu ar putea fi luata prin surprindere, intrucat ”nu se mai realizeaza surprinderea strategica”. El a precizat ca țara noastra are deja trupe NATO pe teritoriul sau, iar reacția este ”una care sa nu genereze temeri”. Intrebat duminica seara, la B1TV, in […] The post Ciuca, despre posibilitatea ca țara noastra sa fie surprinsa de un atac: ”Romania ca membra NATO, beneficiaza de toate garantiile de securitate” appeared first on Puterea.ro .