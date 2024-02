Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu ar fi proaspat tatic, la 56 de ani, chiar in timpul mandatului sau. Vestea a dat-o chiar concitadinul sau, fostul camarad de partid și ministru Eugen Teodorovici cu care premierul nu se afla tocmai in relații cordiale. Premierul Romaniei tocmai a devenit socru mare in toamna anului trecut.…

- ”Am fost impresionant astazi de dimensiunea si complexitatea lucrarilor desfasurate la Santierul Naval Vard din Tulcea, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata constructiilor navale!! Stiti cati angajati are acest santier? Aproape 4.000. Si au nevoie de mai multi pentru a-si putea onora comenzile!…

- ”Insula de 1 milion” (Million Dollar Island) se pregatește sa intre in grila Kanal D. Reality show-ul este un mare experiment social in istoria televiziunii. Fiecare concurent va primi din capuil locului 20.000 de lei. Producția ce poarta semnatura lui John de Mod, cel ce a inventat faimoasele ”The…

- ”Deblocam programul Rabla, dar nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate,…

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- ”Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu Ambasadorul Republicii Italiene in Romania, E.S. Alfredo Maria Durante Magnoni, in contextul apropiatei sedinte comune a celor doua guverne, care va avea loc la Roma in perioada 14-15 februarie 2024”, a transmis, vineri, Guvernul,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta Executivului ca, in privinta transportului, vor veni cu o solutie ce rezolva o cerinta importanta a transportatorilor. ”Modificam cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca saptamana viitoare se va intalni cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare. ”Saptamana viitoare vreau sa discut si cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare pentru a stabili cum continuam mecanismul de plafonare a preturilor la produsele…