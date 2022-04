Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul financiar alocat masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021 se ridica la 430,91 milioane de lei, respectiv echivalentul sumei de 87,09 milioane de euro, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Aproape 1,3 milioane de lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate prin cererile de plata…

- „Sunt lucruri extrem de importante, pentru ca fermierii au nevoie de finantare in aceste vremuri extrem de incarcate. Am dublat practic suma alocata fermierilor in sectorul vegetal, de la 44 de milioane de euro, cat s-a platit in 2021, la peste 88 de milioane de euro in 2022", a spus Adrian Chesnoiu,…

- Apicultorii vor avea la dispoziție, in acest an, fonduri de aproape 60,2 milioane de lei, in creștere ușoara fața de suma alocata, anul trecut. De altfel, și valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 se va mari de la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta simplificarea procesului de accesare a ajutoarelor destinate legumicultorilor, prin programele „Tomata”, sustinerea de legume in spatii protejate si de sustinere a productiei de usturoi romanesc, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat…