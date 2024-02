Stiri pe aceeasi tema

- Directia de control din cadrul Ministerului Agriculturii a constatat nereguli in activitatea managementului societatii Casei de Comerț „Unirea", in urma controlului derulat in ultimele doua luni, iar printre acestea se numara facturi neincasate, in valoare de aproximativ 53 milioane de lei.

- „In Ședința de Guvern din 18 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a intreprinderilor care iși desfașoara activitatea in domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.Prezentul…

- Desi toti reprezentantii asociatilor prezente la discutii au declarat ca sunt multumiti de ceea ce au obtinut in urma negocierilor cu ministrul Agriculturii, in timpul declaratiilor de presa mai multi oameni au demarat un protest in jurul ministerului, cu masinile, claxonand si solicitand plata subventiilor…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prelungește pana la data de 31 ianuarie 2024, ora 23:59, sesiunea de depunere a solicitarilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au lansat recent un proiect ambițios, destinat fermierilor și industriei de procesare agro-alimentara, cu un buget considerabil de 147 de milioane de euro. Cu toate acestea, sursele noastre…