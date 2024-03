ANIF a dat startul campaniei de irigat din 2024 la Tulcea

Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare (ANIF) anunța ca a inceput campania de irigat ceva mai devreme, in acest an, din cauza deficitului de apa din sol. Primele suprafețe irigate de ANIF , in 2024, se afla in județul Tulcea și reprezinta culturi de grau și orz. ANIF a pus la dispoziția fermierilor, de la 1 martie, o suprafața irigabila de 1.547.372 ha. Aceasta este deservita de infrastructura principala de irigații, apa fiind pompata pe o lungime de 3.574 km de canale. Pana la data de 1 martie, erau incheiate un numar de 1.049 de contracte multianuale si sezoniere cu Organizațiile Utilizatorilor…