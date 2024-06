Guvernul a adoptat azi o ordonanța de urgența privind modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003. Modificarile introduse prin ordonanța de urgența aprobata vizeaza redeschiderea exploatarilor miniere neenergetice, continuarea activitaților miniere pentru societațile in insolvența și valorificarea golurilor miniere din saline, pentru turism sau scopuri medicale. Concret, se instituie posibilitatea continuarii activitații miniere pentru societațile […] The post Promisiuni pentru revitalizarea sectorului minier. Deocamdata s-a modificat o lege appeared first on Puterea.ro .